Иркутск, , 13:32 — REGNUM Дума Карахунского муниципального образования (МО) Братского района 21 сентября назначила досрочные выборы главы муниципалитета на 20 ноября. сообщает 26 сентября областной избирком.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Избирательная кампания пройдет по сокращенным на одну треть срокам. 23 сентября состоялось официальное опубликование решений в информационном бюллетене Карахунского МО.

Таким образом, выдвижение кандидатов стартовало 24 сентября. Последний день представления документов о выдвижении — 20 октября.

Напомним, также на 20 ноября назначены кампании по выборам главы Тангуйского МО Братского района, главы Шелеховского МО Тайшетского района, депутатов думы Хужирского муниципального образования пятого созыва (восьмимандатный округ №1).

Как сообщало ИА REGNUM, о итогам муниципальных выборов в Иркутской области, состоявшихся в единый день голосования, 16 депутатских мандатов в 14 думах распределяли по жребию.

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