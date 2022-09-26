Иркутск, 26 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Дума Карахунского муниципального образования (МО) Братского района 21 сентября назначила досрочные выборы главы муниципалитета на 20 ноября. сообщает 26 сентября областной избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Избирательная кампания пройдет по сокращенным на одну треть срокам. 23 сентября состоялось официальное опубликование решений в информационном бюллетене Карахунского МО.

Таким образом, выдвижение кандидатов стартовало 24 сентября. Последний день представления документов о выдвижении — 20 октября.

Напомним, также на 20 ноября назначены кампании по выборам главы Тангуйского МО Братского района, главы Шелеховского МО Тайшетского района, депутатов думы Хужирского муниципального образования пятого созыва (восьмимандатный округ №1).

Как сообщало ИА REGNUM, о итогам муниципальных выборов в Иркутской области, состоявшихся в единый день голосования, 16 депутатских мандатов в 14 думах распределяли по жребию.

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