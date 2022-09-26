* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 26 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер источники сообщают о бесчинствах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Париан и их столкновениях с силами Фронта сопротивления Афганистана.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Надёжные источники сообщили газете «8 Собх», что боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления возобновились утром 25 сентября и спорадически продолжаются до сих пор.

По данным собеседников, в ходе этих столкновений радикалы избивали местных жителей и поджигали их дома. Информации о жертвах пока не поступало.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления официально не прокомментировали этот вопрос.

И ранее, в ходе столкновений с силами Фронта сопротивления, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поджигали дома в Париане, арестовывали, пытали и расстреливали местных жителей.

Согласно опубликованным отчётам, всего за одну неделю в Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли не менее 16 мирных жителей.