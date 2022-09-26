Ереван, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян и Эмануэль Макрон Primeminister.am

«Сегодня вечером в Елисейском дворце состоится встреча премьер-министра Армении и президента Франции Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.

Пашинян и Макрон созванивались 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию на границе с Азербайджаном. Кроме того, 26 сентября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправился в США.

Стоит отметить, что лидеры большинства стран, комментируя бои на азербайджано-армянской границе, призывали обе стороны к примирению. Призыв прекратить обстрелы только к азербайджанской стороне сделал Макрон. Также о получении сведений об обстрелах армянской территории заявили в Госдепе США.