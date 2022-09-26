Москва, , 13:31 — REGNUM Комитет Госдумы по промышленности и торговле уже несколько месяцев активно работает с представителями Донбасса над промышленной интеграцией республик, об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил глава комитета Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«22 июля у нас была поездка в Донецк, где мы с их парламентом подписали соглашение в части гармонизации их законодательства с российским с тем, чтобы им было проще взаимодействовать и входить или в кооперацию с нашими предприятиями или поставлять готовую продукцию», — сказал Гутенёв.

Отдельное внимание, по словам депутата, было уделено на встрече в сентябре в Луганске вопросам подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. Так, на одном из совещаний обсуждалась возможность проведения российских школьных олимпиад, в том числе инженерных, и на территории республик.

«Мы договорились по целому ряду предприятий, на которых студенты из Луганской народной республики могут пройти практики и стажировки. Причем ректора вузов, где расположены наши предприятия, предоставят места в общежитиях студентам. В принципе, у нас достаточно активно развивается взаимодействие с территориями и должен отметить, там очень неплохое качество как предприятий и их продукции, так и человеческий потенциал очень хороший», — сказал глава комитета Госдумы.

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