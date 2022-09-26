Эрбиль, Ирак, , 13:38 — REGNUM Вооружённые силы Ирана подвергли обстрелу территорию соседнего Ирака. Об этом сообщает Shafaq.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, за 25−26 сентября артиллерийскому обстрелу со стороны Ирана дважды подвергся район Сидекан на севере Иракского Курдистана.

В местной администрации сообщили журналистам, что обстрелам подвергаются различные районы. Власти подчёркивают, что действия иранских войск носят хаотический характер и якобы направлены на запугивание местного населения.

Таким образом, по их мнению, Иран стремится воспрепятствовать нелегальному сообщению между Иракским Курдистаном и своими территориями, которые также населены этническими курдами. Через границу осуществляется перемещение участников массовых беспорядков на иранской территории, а также поставки оружия для демонстрантов, сообщили в местной администрации.