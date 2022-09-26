Вашингтон, 26 сентября 2022, 13:31 — REGNUM Американские законодатели из числа членов Демократической партии разделились во мнении относительно того, пришло ли время отправлять режиму в Киеве более мощное оружие или нет, пишет издание The Hill.
Издание отмечает, что, несмотря на уже выделенные более чем $15 млрд Киеву, режим бывшей УССР по-прежнему требует от Вашингтона поставок более мощного оружия, благодаря которых вооруженные формирования киевского режима могли наносить удары по территории России.
Член палаты представителей, демократ Грегори Микс, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, отметил, что сейчас самое время сделать так, чтобы бывшая УССР смогла адекватно защищать себя в зимние месяцы. Он не поддержал предоставление Киеву систем большей дальности.
Сенатор-демократ Крис Мерфи также указал на то, что администрация работает в надлежащем темпе, чтобы предоставить киевскому режиму необходимые им системы вооружений.
Администрация Байдена до сих пор поставляла Киеву высокомобильную артиллерийских ракетных систем (HIMARS), которые способны поражать цели на расстоянии около 50 миль. По некоторой информации, в администрации обсуждается вопрос поставки Киеву армейский тактический ракетный комплекс класса «земля-земля», который может поражать цели на расстоянии до 186 миль.
Официальный представитель США сообщил The Hill, что администрация в первую очередь смотрит на то, какие возможности киевский режим в настоящее время может использовать на поле боя. На данный момент считается, что ВСУ не нужно оружие, которое может поражать цели на расстоянии более 50 миль. Но администрацию также беспокоит то, как Россия может отреагировать на усиление потенциала ВСУ, которое она может расценить как эскалацию.
Микс сказал, что разделяет опасения администрации по поводу того, как Россия отреагирует на усиление потенциала киевского режима.
Демократы, которые выступают за отправку Киеву систем дальнего радиуса действия, также признают обеспокоенность администрации, но не хотят, чтобы возможный ответ России помешал предоставить режиму в Киеве необходимое ему оружие.
Он отметил, что 20 сентября он и другие депутаты провели телефонные переговоры с Андреем Ермаком, главой офиса главы киевского режима. Во время разговора их заверили, что системы большей дальности не будут использоваться для прямого удара по России.
Член палаты представителей демократ Том Малиновски отметил, что предыдущая поддержка США «не заставляла Путина совершать какие-либо безумные поступки, которых опасались некоторые люди».
Даже в этом случае демократы, которые хотят, чтобы в бывшую УССР было отправлено оружие большей дальности, говорят, что США могут поставить условия относительно того, как Киев будет использовать получаемые ею системы вооружений.
Администрация Байдена так и поступила в июне, впервые Киеву были отправлены системы HIMARS. В то время администрация заявила, что получила от Киева заверения в том, что система не будет использоваться для нанесения ударов по территории России, а лишь для поражения российских целей на территории бывшей УССР.