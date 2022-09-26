Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Американские законодатели из числа членов Демократической партии разделились во мнении относительно того, пришло ли время отправлять режиму в Киеве более мощное оружие или нет, пишет издание The Hill.

Торговцы оружием проверяют товар в Албании Цитата из к/ф «Парни со стволами». реж Тодд Филлипс. 2016. США, Камбоджа

Издание отмечает, что, несмотря на уже выделенные более чем $15 млрд Киеву, режим бывшей УССР по-прежнему требует от Вашингтона поставок более мощного оружия, благодаря которых вооруженные формирования киевского режима могли наносить удары по территории России.

«[Бывшая УССР] сейчас проводит трансформацию своих вооруженных сил — они начинают больше походить на вооруженные силы НАТО, чем на вооруженные силы бывшего Советского Союза, стран Варшавского договора. И более того, они действительно продемонстрировали, что могут это делать — и бороться, и совершать эту трансформацию, и одновременно изучать новые системы», — отметил член палаты представителей Джейсон Кроу.

«Итак, теперь пришло время начать предоставлять эти более совершенные системы — чем занимается администрация — и продолжать подталкивать их к тому, чтобы они делали больше и делали это в более короткие сроки», — продолжил он.

Член палаты представителей, демократ Грегори Микс, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, отметил, что сейчас самое время сделать так, чтобы бывшая УССР смогла адекватно защищать себя в зимние месяцы. Он не поддержал предоставление Киеву систем большей дальности.

«Я думаю, что, насколько я понимаю, того, что у них есть, достаточно, чтобы защитить себя», — сказал он.

Сенатор-демократ Крис Мерфи также указал на то, что администрация работает в надлежащем темпе, чтобы предоставить киевскому режиму необходимые им системы вооружений.

«[ВСУ] могут поддерживать только определенное количество новых систем вооружения в любой момент времени. Администрация была очень осторожна, чтобы дать им то, в чем они нуждаются, не предоставляя им системы, выходящие за рамки их операционных возможностей. Так что я думаю, что мы работаем в правильном темпе, когда речь идет об увеличении их количества — систем повышения летальности», — сказал он.

Администрация Байдена до сих пор поставляла Киеву высокомобильную артиллерийских ракетных систем (HIMARS), которые способны поражать цели на расстоянии около 50 миль. По некоторой информации, в администрации обсуждается вопрос поставки Киеву армейский тактический ракетный комплекс класса «земля-земля», который может поражать цели на расстоянии до 186 миль.

Официальный представитель США сообщил The Hill, что администрация в первую очередь смотрит на то, какие возможности киевский режим в настоящее время может использовать на поле боя. На данный момент считается, что ВСУ не нужно оружие, которое может поражать цели на расстоянии более 50 миль. Но администрацию также беспокоит то, как Россия может отреагировать на усиление потенциала ВСУ, которое она может расценить как эскалацию.

Микс сказал, что разделяет опасения администрации по поводу того, как Россия отреагирует на усиление потенциала киевского режима.

«Я не хочу, чтобы мы выглядели агрессорами», — сказал он.

Демократы, которые выступают за отправку Киеву систем дальнего радиуса действия, также признают обеспокоенность администрации, но не хотят, чтобы возможный ответ России помешал предоставить режиму в Киеве необходимое ему оружие.

«Администрация проделала очень хорошую работу по оценке проблем с эскалацией, потому что это то, что они должны учитывать. Они должны убедиться, что они не спровоцируют более масштабный конфликт. Но в то же время ответственность за это будут нести [режим в Киеве]», — сказал Кроу.

Он отметил, что 20 сентября он и другие депутаты провели телефонные переговоры с Андреем Ермаком, главой офиса главы киевского режима. Во время разговора их заверили, что системы большей дальности не будут использоваться для прямого удара по России.

«Он прямо сказал, что они не будут использовать эти системы для нападения на российскую территорию. Они знают, что мы их самый большой покровитель и сторонник, и они не собираются подвергать это опасности», — сказал Кроу.

Член палаты представителей демократ Том Малиновски отметил, что предыдущая поддержка США «не заставляла Путина совершать какие-либо безумные поступки, которых опасались некоторые люди».

«Я бы не стал так сильно беспокоиться о политических опасениях, которые я слышал в прошлом. Если это полезно, если это поможет [киевскому режиму] победить быстрее, если они смогут использовать это в разумные сроки, мы должны это предоставить», — сказал Малиновский.

«И если они не смогут использовать его в течение разумного периода времени, мы также должны подумать о том, чтобы начать процесс их обучения на будущее», — добавил он.

Даже в этом случае демократы, которые хотят, чтобы в бывшую УССР было отправлено оружие большей дальности, говорят, что США могут поставить условия относительно того, как Киев будет использовать получаемые ею системы вооружений.

Администрация Байдена так и поступила в июне, впервые Киеву были отправлены системы HIMARS. В то время администрация заявила, что получила от Киева заверения в том, что система не будет использоваться для нанесения ударов по территории России, а лишь для поражения российских целей на территории бывшей УССР.