Саратов, , 13:36 — REGNUM В связи с трагедией в школе №88 города Ижевска в Саратовской области усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. Соответствующее поручение профильным руководителям дал губернатор Роман Бусаргин.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

От всех жителей Саратовской области глава региона выразил соболезнования семьям погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Трагедия в школе Ижевска стала для всех большим потрясением. Горе пришло в семьи погибших детей и взрослых. Искренне разделяю боль родных и близких от потери самых дорогих людей», — сказал Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM передавало, министр просвещения России Сергей Кравцов выехал в Ижевск, где ранее произошла стрельба в школе и погибли, по предварительным данным, 13 человек.

Читайте также: В Удмуртии объявлен трёхдневный траур по погибшим в школе Ижевска