Саратов, 26 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В связи с трагедией в школе №88 города Ижевска в Саратовской области усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. Соответствующее поручение профильным руководителям дал губернатор Роман Бусаргин.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

От всех жителей Саратовской области глава региона выразил соболезнования семьям погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Трагедия в школе Ижевска стала для всех большим потрясением. Горе пришло в семьи погибших детей и взрослых. Искренне разделяю боль родных и близких от потери самых дорогих людей», — сказал Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM передавало, министр просвещения России Сергей Кравцов выехал в Ижевск, где ранее произошла стрельба в школе и погибли, по предварительным данным, 13 человек.

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