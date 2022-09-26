Москва, 26 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Владимир Путин 30 сентября обратится с посланием к Федеральному собранию.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Ничего по этому поводу сказать не могу», — пояснил представитель Кремля журналистам.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин может 30 сентября выступить перед двумя палатами российского парламента.

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