Москва, 26 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Граждане России, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут получать трёхразовое горячее питание или индивидуальные пайки. Об этом 26 сентября сообщает портал Объясняем. рф в своём телеграм-канале.

Горячее питание

«После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трёхразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки», — указывается в ответ на вопрос о том, как будет организовано питание мобилизованных лиц.

В то же время, отмечается, что призванные в рамках частичной мобилизации не смогут отказаться от горячего питания в пользу пайка, который будет выдаваться только при невозможности доставки сбалансированного горячего рациона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в республике все семьи, мужчины из которых были мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, получат необходимую помощь и поддержку.