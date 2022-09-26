Душанбе, 26 сентября 2022, 13:29 — REGNUM «Душанбе Сити Банк», являющийся одним из крупнейших банков Таджикистана, приостановил действие карт российской платежной системой «Мир». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба банка.
«На данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах «Душанбе Сити"», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, якобы с 24 сентября начались неполадки в работе с российской платежной системой.
Напомним, 22 сентября глава пресс-центра крупнейшего банка Таджикистана «Амонатбанк» Дилафруз Рахматова сообщила, что карты «Мир» обслуживаются в этом банке и в «Душанбе Сити Банке».
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