Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Решений о введении военного положения в регионах России пока не принималось, заявил 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что пока никаких решений о введении военного положения в каких-либо российских регионах не принималось.

Также он прокомментировал случаи нарушений при частичной мобилизации, отметив, что над исправлением работают губернаторы.