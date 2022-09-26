Благовещенск, 26 сентября 2022, 13:30 — REGNUM Стрельбу в школе Ижевска губернатор Амурской области Василий Орлов назвал страшной трагедией. Он выразил соболезнования родным и близким погибших в своём телеграм-канале.
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Как сообщало ИА REGNUM, Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в ижевской школе №88. Подозреваемым оказался житель Ижевска Артём Казанцев, 1988 года рождения, учившийся в этой школе. Погибли более десяти человек.
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