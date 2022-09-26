Таллин, , 13:26 — REGNUM

Энергетика Администрация Липецкой области

Беспокойство правительства и общественности по поводу возможного отключения Эстонии от энергосетей России понятно, но внутренние и региональные возможности энергетиков гарантируют, что ничего катастрофического не произойдет.

Об этом председатель правления эстонского энергосетевого госмонопополиста Elering Таави Вескимяги заявил гостелевидению страны ETV. Вескимяги заверил, что с этим риском справятся так, что потребители ничего не заметят, «даже мигания огней не будет, не говоря уже о перебоях».

«Этот риск существует, но он скорее маловероятен. В целом же мы справимся, свет и тепло в домах не пропадут», — сказал он. Куда большее беспокойство у него вызывают традиционные осенние шторма, которые рвут линии электропередач в провинции и на островах.

Вескимяги добавил, что учитывать новую обстановку в сфере безопасности все же стоит: «Откуда эти беспокойство и замешательство? Беспокойство вызвано не самой энергетической системой, а происходящим вокруг нас, то есть изменившейся ситуацией в сфере безопасности. Она ухудшилась».

Он добавил, что эстонская система электроснабжения работает совместно с российской и белорусской системами: «Вырос риск, о котором мы всегда знали и которым занимались с 2010 года, что нас в чрезвычайном порядке отключат от российской и белорусской систем. Это единственный аспект, который изменился».

К таким возможным рискам он отнес кибератаки, аварии на теплоэлектростанциях или ситуацию, при которой резервы воды местных и региональных ГЭС будут на низком уровне.