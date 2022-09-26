Донецк, , 13:23 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член фракции «Единая Россия» Даниил Бессарабов в составе корпуса международных наблюдателей находится на освобожденных территориях б. УССР Парламентарий из Алтайского края рассказывает, как проходят референдумы по вхождению Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Референдум в Донецке (сс) Andrew Butko

Референдум на Донбассе — как кость в горле у киевских руководителей и всего этого режима, подчеркнул Даниил Бессарабов. Киевские власти распускают фейки, чтобы нарушить ход референдумов, но это не срабатывает.

«Первым делом — угрозы о том, что будут прилеты, бомбежки. Но людей не запугать! Как только это не получилось — пошли вбросы фейков. Распространяли информацию о закрытии участков, о том, что выездные бригады, которые приезжают к людям домой и помогают проголосовать, надо распустить, потому что есть угроза их безопасности. Все на своих местах, голосование идет активно, люди с хорошим настроением приходят отдать свой голос», — рассказал депутат.

Даниил Бессарабов добавил: «Люди, проживающие на этих территориях, говорят, что мы — единый народ и наше историческое право — быть вместе. Конечно, за эти 8 лет они натерпелись: унижение, взрывы, обстрелы. Но свое будущее и будущее своих детей они связывают с Россией, и мы должны им в этом помочь».

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 сентября стартовали референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября включительно. В рамках миссии международных наблюдателей, которую проводит «Единая Россия», работают 92 депутата Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Они распределены по территориям и наблюдают за процессом голосования. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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