Курган, , 13:22 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших в школе №88 города Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Стрельба в школе Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США

Вадим Шумков пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября, в школе Ижевска произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и пострадавшие среди детей и сотрудников учебного учреждения.

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