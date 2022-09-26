Курган, 26 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших в школе №88 города Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

Вадим Шумков пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября, в школе Ижевска произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и пострадавшие среди детей и сотрудников учебного учреждения.