Междуреченск, Кемеровская область, , 13:22 — REGNUM Жители Прокопьевского муниципального округа приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации. Среди них пришедшие по повестке и добровольцы. Об этом сообщили в администрации Междуреченска.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, тот опыт, который я получил в армии, обязательно пригодится, и умения мои. Семья переживает, как и любая другая семья, я думаю. Тем не менее поддержат в любом случае. Я думаю, что выполню обязательно свой долг и вернусь обязательно домой», — отметил житель Прокопьевского муниципального округа Юрий Беляев.

«Если каждый будет отсиживаться, то скорее всего от страны не останется ничего. Каждый уважающий себя мужчина должен заступиться за свою Родину: подняться, встать и идти», — уверен прокопчанин Илья Роледер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что статус военнослужащих и все гарантии, получаемые российскими военнослужащими по контракту, получат все работники, которые призваны по частичной мобилизации.

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