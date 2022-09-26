Стокгольм, 26 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Несколько минут назад Андреас Норлен был переизбран на должность тальмана риксдага на еще один созыв парламента. Об этом 26 сентября сообщают шведские СМИ.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Кандидатуру Норлена выдвинули Умеренные, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы. Поскольку четыре других партий, входящих в левый блок, проиграли выборы, они предпочли не устраивать политических разногласий и проголосовали за назначение Норлена.

Напомним, что пост тальмана риксдага Швеции является вторым постом в системе государственной власти после короля.

Сейчас главной задачей Норлена станет формализация процесса формирования нового правительства Швеции, главой которого станет лидер Умеренных Ульф Кристерссон.

Напомним, что Андреас Норлен также является членом Умеренных.