Александро-Невский район, Рязанская область, 26 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Двое взрослых и ребёнок погибли 26 сентября в результате ДТП в Александро-Невском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около 09:45 на 321-м километре автодороги Р22 «Каспий» столкнулись грузовик Iveco и легковые автомобили BMW и Ford Focus.

На месте погибли мужчина, женщина и малолетний ребёнок, ехавшие в BMW. Пассажирка Ford получила различные травмы.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.