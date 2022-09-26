Ижевск, 26 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в ижевской школе №88. Об этом 26 сентября сообщили в СК РФ.

ru.torange.biz Стрельба

Подозреваемым оказался житель Ижевска Артём Казанцев, 1988 года рождения, являющийся учеником данной школы.

СК проводят обыски по месту жительства нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, устроивший стрельбу в ижевской школе мужчина был одет в чёрную одежду с нацистской свастикой на груди.