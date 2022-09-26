Число жертв пожара в торговом центре в Южной Корее увеличилось до семи
Тэджон, Южная Корея, 26 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Число жертв при пожаре в торговом центре в южнокорейском городе Тэджон увеличилось до семи человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
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Пожар
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре Тэджона вспыхнул около 07:45 по местному времени. Предполагается, что возгорание произошло на подземной парковке.
Известно, что пожар вспыхнул до начала работы торгового центра, поэтому покупателей в магазине не было. Однако из близлежащих домов было эвакуировано 110 человек.
Для тушения пожара были привлечены 126 человек и 40 единиц пожарной техники. В настоящее время спасатели продолжают поиски.