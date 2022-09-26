* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили 16 членов руководства террористических группировок в северо-восточные провинции страны. Об этом пишет газета «8 Собх».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Хаджи Фуркан, лидер Исламского движения Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), маулави Ибрагим, глава «Джамаате-Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Таджикистана, шейх Закир, глава Исламского движения Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Абдулхак Уйгури, глава отделения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, провели три дня в Кабуле в особняке «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по адресу: улица Вазир Акбар Хан, 11», — говорится в опубликованном бюллетене фронта.

По данным Фронта сопротивления, эти лидеры иностранных вооружённых группировок встретились с Сираджуддином Хаккани, министром внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и договорились, что 50% от общей численности всех иностранных боевиков будут переправлены в Среднюю Азию в течение следующих шести месяцев.

Согласно решению, в Афганистан предполагается перебросить большое количество боевиков из арабских стран и стран региона.

«Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначила маулави Ибрагима Таджика генеральным менеджером сети иностранных боевиков.

Недавно Таджикистан и Пакистан выразили обеспокоенность массовым скоплением террористов в Афганистане.