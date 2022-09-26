Ярославль, , 13:22 — REGNUM В Ярославском государственном педагогическом университете имени Ушинского создали ситуационный центр для студентов, преподавателей и сотрудников вуза по вопросам частичной мобилизации. Об этом в социальных сетях сообщил ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

ЯГПУ Yspu.org

Решение о создании ситуационного центра принято в связи с проведением частичной мобилизации, которую объявили 21 сентября. Руководитель ситуационного центра — проректор по учебной работе Михаил Соловьёв. Обратиться за помощью можно по телефону (4852) 72-87-10.

Согласно данным, опубликованным правительством РФ, отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в аккредитованных учреждениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский ОНФ помогает мобилизованным по ошибке