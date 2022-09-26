Якутск, , 13:17 — REGNUM В Якутии все семьи, мужчины из которых были мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, получат необходимую помощь и поддержку. Об этом в ходе встречи с родственниками военнослужащих 26 сентября сказал глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наши сограждане, как и представители других субъектов РФ, выполняют свой долг, защищают нашу Родину от нацистов. Это тяжелое испытание для всех нас, в особенности тяжело для тех семей, отцы, мужья, братья, сыновья которых находятся на территории спецоперации. Наши контрактники, добровольцы проявляют настоящий патриотизм, героизм. Руководители воинских частей мне звонят, рассказывают, я на связи нахожусь. Каждая семья военнослужащих нуждается в поддержке. Мы окажем всем помощь по социальным вопросам», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии поблагодарил семьи за поддержку мужей, братьев, отцов, сыновей. А женщины попросили Айсена Николаева держать на контроле организацию доставки их мужей и сыновей из Донбасса, решить вопросы, связанные с трудоустройством участников спецоперации, которые возвращаются или уже вернулись домой, а также с обеспечением их лекарствами, проведением реабилитационных мероприятий.

Айсен Николаев заверил, что всем, кто уже вернулся со спецоперации, добровольцам и контрактникам, мобилизованным, их семьям будут оказаны меры поддержки. В частности, семьям мобилизованных для участия в спецоперации будет выплачена единовременная помощь в сумме 200 тыс. рублей. Они будут освобождены от оплаты за детские сады, дети будут получать бесплатные питание в школах и путёвки в оздоровительные лагеря. Также республика обеспечит детей бесплатным обучением в высших и средних профессиональных учебных заведениях и повышенными стипендиями.

На особом контроле стоит вопрос о возвращении из воинских частей Хабаровского края, Приморья и Приамурья якутян мобилизованных ошибочно. Уже вернулись домой 15 человек.

В постоянном представительстве Якутии в Москве будет создана рабочая группа для координации вопросов помощи военнослужащим и их семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, все, кто в ходе частичной мобилизации были ошибочно призваны на специальную военную операцию в защиту Донбасса, будут возвращены домой. Глава Якутии Айсен Николаев поручил строго соблюдать указ президента России Владимира Путина.