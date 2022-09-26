Ижевск, 26 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Нападавшим на школу в Ижевске оказался ее выпускник 1998 года, уроженец Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Af.vil Стрельба

Ранее сообщалось, что нападавший был одет в черную майку с нацисткой символикой и балаклаву. Сейчас устанавливается, придерживался ли нападавший неонацистких взглядов, уточняет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек. В числе жертв трагедии — семь школьников. Ранены 14 учащихся и семь взрослых сотрудников учреждения, всего 21 пострадавший. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, а также о незаконном хранении и ношении оружия.

С 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88 Ижевска.

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