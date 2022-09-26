Ярославль, 26 сентября 2022, 13:18 — REGNUM Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова провёл трёхдневный интенсив для молодых предпринимателей, желающих запустить своё дело, «Лаборатория Стартапов». Об этом сообщает пресс-служба университета.
Мероприятие прошло с 23 по 25 сентября в парк-отеле «Ярославль» в посёлке Красные ткачи Ярославского района. В нём приняли участие более 100 студентов-экономистов ЯрГУ.
Ребят обучали по четырём направлениям — социальное предпринимательство, индустрия услуг, производственная сфера и креативные индустрии. Занятия вели профильные специалисты. Лучшие бизнес-идеи студентов будут использоваться для организации новых форм малого и среднего предпринимательства в регионе.