Ярославль, 26 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова провёл трёхдневный интенсив для молодых предпринимателей, желающих запустить своё дело, «Лаборатория Стартапов». Об этом сообщает пресс-служба университета.

Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова Студенты ЯрГУ на интенсивах по предпринимательству

Мероприятие прошло с 23 по 25 сентября в парк-отеле «Ярославль» в посёлке Красные ткачи Ярославского района. В нём приняли участие более 100 студентов-экономистов ЯрГУ.

«Нам удалось сфокусироваться на лучших, отобрав студентов поистине склонных к предпринимательству и апробировать механизм формирования мотивации к этой деятельности. Разумеется, эти ребята вырастут до серьезных игроков на региональном и межрегиональном рынках, что станет новым стимулом для остальных конкурентов не отставать, вместе преобразовывать сферу, искать новые подходы, возможности, пути развития», — рассказал о дальнейших планах декан экономического факультета Демидовского университета Дмитрий Брюханов.

Ребят обучали по четырём направлениям — социальное предпринимательство, индустрия услуг, производственная сфера и креативные индустрии. Занятия вели профильные специалисты. Лучшие бизнес-идеи студентов будут использоваться для организации новых форм малого и среднего предпринимательства в регионе.