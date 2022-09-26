Москва, , 13:16 — REGNUM Министр просвещения России Сергей Кравцов выехал в школу №88 в Ижевске, в которой ранее произошла стрельба и погибли, по предварительным данным, 13 человек. Об этом 26 сентября сообщает телеграм-канал «Большая перемена» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что ранее в Ижевск уже выехала группа Минпросвещения России для оказания психологической помощи близким погибших, а также пострадавшим во время стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки региона, а также главам муниципальных образований области провести проверку защищенности областных образовательных учреждений, работы всех систем.