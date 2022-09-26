Владикавказ, , 13:15 — REGNUM Перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии в направлении выезда с территории России образовалась очередь из 3100 автомашин. Из них — 600 грузовых и 2500 — легковых. Об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе Федерального таможенного управления.

Верхний Ларс © Sputnik

Стоит отметить, что в этом пункте пропуска через государственную границу России с Грузией и ранее наблюдались большие очереди из желающих попасть в государства Закавказья. Этот КПП является единственным сухопутным пунктом пропуска, соединяющим Россию с Грузией, Азербайджаном и Арменией. Причиной очередей обычно служили непогода и закрытие на время движения по Военно-Грузинской дороге, после чего регулярно собирались десятки сотен машин. Не раз говорилось о том, что «Верхний Ларс» не справляется с потоком автотранспорта и требуется увеличение его мощностей. Работу по исправлению ситуации не один год проводит руководство ФТС совместно с местными властями.

Однако в данном случае рост очередей из автомобилей связывают с увеличением числа желающих выехать за пределы РФ в связи с уклонением от мобилизации. Так или иначе глава Северной Осетии Сергей Меняйло вмешался в ситуацию и поручил создать на строящейся объездной дороге в районе селения Ногир перехватывающей парковки для транзитного автотранспорта.

«Ситуация на государственной границе РФ сегодня требует вмешательства региональных властей — необходимо упорядочить движение и снять напряжение, которое возникло на дорогах республики. Соответствующий указ мной уже подписан. <…> Там будут останавливаться транзитники, пока не подойдет их очередь», — заявил Меняйло в своем телеграм-канале.

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