Москва, , 13:15 — REGNUM Формат специальной военной операции будет изменен после воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 26 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«После того, как регионы, где прошел референдум, станут частью России, формат спецоперации должен измениться. Это будет контртеррористическая операция или отечественная война», — сказал Коротченко.

По его словам, после воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, Москва должна снять себя любые ограничения на боевые действия в отношении Киева.

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