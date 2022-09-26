Москва, 26 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Формат специальной военной операции будет изменен после воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 26 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«После того, как регионы, где прошел референдум, станут частью России, формат спецоперации должен измениться. Это будет контртеррористическая операция или отечественная война», — сказал Коротченко.

По его словам, после воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией Москва должна снять с себя любые ограничения на боевые действия в отношении Киева.