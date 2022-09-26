Пекин, 26 сентября 2022, 13:15 — REGNUM Власти Китая и Северной Кореи будут содействовать реализации стабильных и безопасных совместных проектов по осуществлению железнодорожных перевозок, заявил 26 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Дипломат добавил, что активизация железнодорожного сообщения позволит укрепить дружбу между двумя странами.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года товарооборот между Китаем и КНДР составил $90,32 млн, что на 214% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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