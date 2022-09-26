Пекин, 26 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Власти Китая и Северной Кореи будут содействовать реализации стабильных и безопасных совместных проектов по осуществлению железнодорожных перевозок, заявил 26 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Roman Harak Дружба Китая и КНДР

«Мы намерены продолжить укреплять двустороннее взаимодействие, активно способствовать обеспечению безопасных и стабильных перевозок грузов между двумя странами по железной дороге», — сказал он на брифинге.

Дипломат добавил, что активизация железнодорожного сообщения позволит укрепить дружбу между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года товарооборот между Китаем и КНДР составил $90,32 млн, что на 214% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Товарооборот между КНДР и Китаем за месяц вырос на 24%