Киев, , 13:15 — REGNUM Дмитрий Лубинец, уполномоченный Рады по правам человека, призвал ввести санкции к международным наблюдателям, работающим на референдумах в Донбассе и освобождённых регионах бывш. УССР.

Лубинец обратился к спецслужбам и ведомствам 20 государств мира с призывом ввести санкции против 39 иностранных наблюдателей, которые, «по информации из открытых источников», работают на голосовании.

Также омбудсмен потребовал запретить наблюдателям въезд и пребывание на территорию бывш. УССР.