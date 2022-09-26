Биробиджан, 26 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Еврейской автономии глава региона Ростислав Гольдштейн вручал награды. За заслуги чествовали 80 человек, в том числе добровольца Игоря Иванова, который участвовал в специальной операции в защиту Донбасса, сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн

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«Один человек сегодня был на особом счету. За заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, я вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени добровольцу Игорю Анатольевичу Иванову. Аудитория аплодировала ему стоя», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Он подчеркнул, что сейчас люди живут в героическое время, когда решается судьба России и всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Биробиджана Евгений Филинский также добровольно ушёл защищать Родину и республики Донбасса, осознанно приняв такое решение. В благодарственном письме командир отряда назвал его «образцом для личного состава роты», а в служебной характеристике — бойцом, который «в условиях, сопряженных с риском для жизни, внес значительный вклад в защиту государственных интересов Российской Федерации».