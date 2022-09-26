Москва, 26 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Главные преимущества отдыха в России — красивая природа, чистый воздух, климат, считают 19% граждан. Довольны хорошей погодой и жарким летом 2022 года 17%, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

Марина Каширская ИА REGNUM Туристы

Впечатлили активный отдых летом и яркие эмоции в другом городе или регионе России 13%. Тёплое море, чистые реки и интересные достопримечательности назвали по 9%. Смену обстановки и хороший сервис отметили по 7%.

Факторами недовольства летнего отдыха в России стали высокие цены на жилье, продукты и сам отдых — 17%. Плохая погода, сильная жара, природные катаклизмы омрачили отдых 10%. Неприятное впечатление оставили слабая транспортная инфраструктура (6%), плохой сервис (5%), грязные города и пляжи (4%).

Опрос по телефону проведён 3–4 сентября 2022 год среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, провели летний отпуск в 2022 году в другом городе или регионе России 16%.

Читайте подрробнее: Названы наиболее популярные направления отдыха в России в 2022 году