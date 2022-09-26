Саратов, 26 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В правительстве Саратовской области с 26 сентября произошло несколько кадровых назначений, введена новая система органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Так, пост управляющего делами правительства Саратовской области получил Евгений Денисов. В должности министра — председателя комитета культурного наследия Саратовской области утвержден Владимир Мухин.

В составе регионального правительства упразднена должность заместителя председателя правительства — министра здравоохранения. Введена должность министра здравоохранения Саратовской области.

Учреждена должность заместителя председателя правительства области по экономическому блоку. Ему предстоит курировать министерства экономического развития, инвестиционной политики и комитет по управлению имуществом.

В зоне ответственности учрежденной должности заместителя председателя правительства по социальному блоку будет здравоохранение, вопросы труда, занятости и социальной защиты.

Министерство информации и печати переименовано в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

В отдельное ведомство из структуры министерства строительства и ЖКХ выделена инспекция государственного строительного надзора.

Ранее ИА REGNUM передавало, в правительстве Саратовской области с 23 сентября своих должностей лишились пресс-секретарь губернатора и председатель контрольно-аналитического комитета.

Читайте также: В Саратове после критики спикера Госдумы уволен заместитель мэра