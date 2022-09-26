Токио, 26 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, президент России Владимир Путин рассказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о возможности возобновления переговоров между Москвой и Киевом, однако только на новых возникших условиях. Он заявил об этом 26 сентября на пресс-конференции в Токио.

Saeima Мевлют Чавушоглу

Как рассказал глава МИД Турции, глава Российского государства сообщил об этом турецкому лидеру на полях саммита ШОС в Самарканде.

При этом Чавушоглу уточнил, что с каждым днём реализовать такую возможность становится труднее.

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава турецкого управления оборонпрома Исмаил Демир заявил, что возможность закупки российских истребителей Су-35 в случае, если сорвётся сделка по приобретению американских истребителей F-16, готовы рассмотреть власти Турции.