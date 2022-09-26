Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM В Свердловской области к отоплению подключили 97% социальных объектов и 86% жилищного фонда. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Полностью отоплением обеспечены 64 муниципалитета. В 75 муниципалитетах к теплу подключили 100% социальных объектов. По данным на 25 сентября, в регионе уже отапливаются 82 млн квадратных метров жилья.

Подключение тепла идёт в соответствии с графиком. Полностью обеспечить теплом Свердловскую область власти планируют до 1 октября.