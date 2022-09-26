Иркутск, 26 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В связи со стрельбой в школе №88 Ижевска, где злоумышленник застрелил много людей, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обнародовал в своем телеграм-канале соболезнование. Также он поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Приангарья.

Alexas_Fotos Стрельба

«Искренние соболезнования Ижевску, Удмуртии, родным и близким погибших от рук стрелка в школе №88. Информация постоянно обновляется. По данным следственного комитета 13 человек скончались, среди них 7 детей. Ещё 14 ребят и 7 взрослых ранены. Нападавший покончил с собой.

Это — действительно страшно. Всем родственникам погибших — сил и мужества пережить трагедию. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — отметил Игорь Кобзев. По его словам, «ни в коем случае нельзя допустить повторения».

«Категорически нельзя допускать, чтобы в учебное заведение, где дети должны быть под защитой, проходили посторонние люди», — подчеркнул глава Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим в школе №88. Убийца застрелился в одном из классов. На одежде у нападавшего была свастика. Его личность пока не установлена, так как при себе не было документов.

Напавший на школу был вооружен двумя пистолетами и горой патронов, на магазинах которых было написано слово «ненависть».

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