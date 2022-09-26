Ижевск, 26 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Следователи установили личность мужчины, напавшего на школу в Ижевске. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба СК РФ.

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Им оказался уроженец Ижевска Артём Казанцев 1988 года рождения. Подозреваемый является выпускником школы №88, где произошла стрельба.

Сейчас следователи проводят обыск по месту жительства, изучается личность нападавшего и его взгляды, а также окружение.

«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — рассказали в СК.