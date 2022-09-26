Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Киевские боевики могут осуществлять атаки, в том числе с использованием американского оружия, на территориях, которые в результате проводимых референдумов могут войти в состав России. Просьб режиму Зеленского «воздержаться» от обстрелов этих районов от администрации президента США Джо Байдена не поступало. Об этом 26 сентября со ссылкой на американских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По оценке газеты, власти США пока не предоставляют Киеву баллистические ракеты ATACMS с дальностью полёта до 300 км. Вашингтон договорился с Киевом о том, что киевские боевики не будут использовать поставляемые на данный момент ракеты HIMARS и другие снаряды для атак по российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской области стартовали референдумы о воссоединении с Россией.

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Напомним, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что если Киев использует полученные от США вооружения для атаки на территорию России, то у российских Вооружённых сил не останется иного выбора, кроме удара по центрам принятия решений.