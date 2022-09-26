Бейрут, 26 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Правительство Ливана в ближайшее время ожидает получения послания от Израиля по вопросам демаркации морской границы. Об этом, как сообщает Al-Mayadeen, заявил вице-спикер Ливана Элиас Бу-Сааб по итогам визита в Нью-Йорк.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Бу-Сааб проинформировал президента страны Мишеля Ауна о переговорах с американским посредником на переговорах по демаркации Амосом Хохштейном.

Вице-спикер Ливана также уведомил главу государства о том, что Израиль передал свой проект соглашения и он поступит в распоряжение ливанского правительства до конца этой недели.

Ранее между Ливаном и Израилем возникли трения из-за вопроса о принадлежности газового поля «Кариш», который находится в приграничной зоне между двумя странами.