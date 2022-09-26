Сеул, , 13:09 — REGNUM Потенциальный военный конфликт между Китаем и Тайванем может повысить вероятность провокационных действий со стороны КНДР. Об этом в интервью CNN заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Таким образом южнокорейский лидер ответил на вопрос, выступит ли Сеул на стороне Вашингтона, если он окажет помощь Тайваню в случаю нападения Китая.

На вопрос о том, будет ли Сеул просить США сначала выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности Южной Кореи, прежде чем вмешиваться в дела Тайваня, южнокорейский лидер ответил, что было бы «неуместно говорить о приоритетах США».

«И Корейский полуостров и Тайвань важны для США, которые должны защищать их вместе со своими союзниками и партнёрами», — подчеркнул южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёля также попросили прокомментировать то, что он отказался от встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Я решил провести приятный и плодотворный телефонный разговор не только со спикером Пелоси, но и с шестью другими членами Палаты представителей США. У нас состоялся действительно продуктивный и дружеский разговор», — сообщил президент Южной Кореи.