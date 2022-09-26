Глава Южной Кореи: конфликт на Тайване может подбить КНДР на провокации
Сеул, 26 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Потенциальный военный конфликт между Китаем и Тайванем может повысить вероятность провокационных действий со стороны КНДР. Об этом в интервью CNN заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.
Таким образом южнокорейский лидер ответил на вопрос, выступит ли Сеул на стороне Вашингтона, если он окажет помощь Тайваню в случаю нападения Китая.
На вопрос о том, будет ли Сеул просить США сначала выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности Южной Кореи, прежде чем вмешиваться в дела Тайваня, южнокорейский лидер ответил, что было бы «неуместно говорить о приоритетах США».
«И Корейский полуостров и Тайвань важны для США, которые должны защищать их вместе со своими союзниками и партнёрами», — подчеркнул южнокорейский лидер.
Юн Сок Ёля также попросили прокомментировать то, что он отказался от встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Я решил провести приятный и плодотворный телефонный разговор не только со спикером Пелоси, но и с шестью другими членами Палаты представителей США. У нас состоялся действительно продуктивный и дружеский разговор», — сообщил президент Южной Кореи.