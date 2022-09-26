Бишкек, 26 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. С начала 2022 года Финансово-кредитный фонд Киргизии предоставил гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, ипотечные ссуды на сумму 221,8 млн сомов (163 млн рублей). Такие данные приводит Министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Отмечается, что всего за это время 4 067 человек воспользовались возможностью получить беспроцентный долгосрочный ипотечный займ на срок до 20 лет с отсрочкой платежей до трех лет.

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В Минфине сообщили, что финансовая помощь в размере более 4 млн сомов (2,9 млн рублей) уже выдали 24 398 киргизстанцам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Также стало известно о том, что на выдачу единовременной безвозмездной помощи фонд выделил почти 2,6 млн сомов (около 1,9 млн рублей).

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