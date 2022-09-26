В Киргизии пострадавшим от стихийных бедствий дали ссуды на 163 млн рублей
Бишкек, 26 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. С начала 2022 года Финансово-кредитный фонд Киргизии предоставил гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, ипотечные ссуды на сумму 221,8 млн сомов (163 млн рублей). Такие данные приводит Министерство финансов.
Отмечается, что всего за это время 4 067 человек воспользовались возможностью получить беспроцентный долгосрочный ипотечный займ на срок до 20 лет с отсрочкой платежей до трех лет.
Читайте также: К концу года за чертой бедности окажется 38% населения Киргизии
В Минфине сообщили, что финансовая помощь в размере более 4 млн сомов (2,9 млн рублей) уже выдали 24 398 киргизстанцам, пострадавшим от стихийных бедствий.
Также стало известно о том, что на выдачу единовременной безвозмездной помощи фонд выделил почти 2,6 млн сомов (около 1,9 млн рублей).
Читайте также: Нацбанк Киргизии предлагает внедрять «исламскую ипотеку»