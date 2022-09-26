Москва, 26 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» возглавил первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын. Об этом 26 сентября он рассказал ТАСС.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

«Избран новый состав совета директоров. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования», — сказал Матыцын.

По его словам, новое руководство клуба будет опираться на управленческую модель «Лукойла».

В новый состав совета директоров вошли топ-менеджеры «Лукойла» Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков, президент академии «Спартака» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

Напомним, ранее председателем совета директоров «Спартака» был Леонид Федун. 22 августа он продал 100% акций клуба «Лукойлу», после чего объявила о покупке «Спартака», Федун вышел из состава акционеров и сложил с себя полномочия президента столичного клуба.