Ханты-Мансийск, 26 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Правительство ХМАО покидает директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким. Об этом он заявил Ura.ru.

depjkke. admhmao.ru Илья Ким

«Сегодня последний рабочий день. Думаю, что какое-то время я отдохну и проведу с семьей. А затем займусь поиском работы. Человек я местный. Так что думаю найти работу в Югре», — цитирует Илью Кима издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в правительстве Югры произошла реорганизация. Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО дополнен департаментом строительства. По словам Ильи Кима, все сотрудники уже перешли на работу во вновь созданный департамент строительства и ЖКК.